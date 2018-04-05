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Ученым удалось вырастить в лаборатории "мини-мозги" с сетью сосудов

Мозги
21:05 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: "Мозги" будут использоваться для исследований и имплантации больным.

Ученые из Калифорнийского университета вырастили в лаборатории "мини-мозги", которые смогли образовать собственную кровеносную систему.

Отмечается, что метод выращивания небольших структур из нейронов человека - "органоидов" был разработан учеными из Австралии еще в 2013 году. В новой же работе исследователям удалось приблизить органоиды к настоящему мозгу.

По словам ученых, в будущем такие органоиды могут выступать в роли имплантов для замены утраченных фрагментов мозга. Наличие сети сосудов позволяет выращивать более крупные структуры и сохранять их дольше "в пробирке", а также облегчает их будущую интеграцию в живой мозг.

Ученые получили нейроны у пациентов, проходивших операцию на мозге, превратив их в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Затем их заставили развиваться, дифференцируясь в клетки — предшественники нейронов, а также в клетки эндотелия, который образует стенки сосудов кровеносной и лимфатической систем. После 34 дней раздельного культивирования те и другие клетки соединили и поместили в гелевую белковую основу, после чего выращивали еще три-пять недель.

За это время органоид окончательно сформировался, превратившись в "мини-мозг", имеющий все необходимые типы клеток и пронизанный сложной сетью сосудов. По словам ученых, по сложности полученная структура сравнима с мозгом эмбриона на втором триместре развития, хотя по размеру — около 3,5 миллиметра.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.

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Новости науки, "мини-мозги" с сетью сосудов, Лаборатория, мини-мозги, сеть сосудов, Сосуды, Ученые.
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