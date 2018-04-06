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Новости: Космоплан для туристов совершил первый полет на ракетной тяге Космоплан для туристов совершил первый полет на ракетной тяге
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Космоплан для туристов совершил первый полет на ракетной тяге

Космоплан для туристов совершил первый полет на ракетной тяге
04:15 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Американская компания Virgin Galactic впервые испытала суборбитальный космоплан с включением ракетных двигателей.

Аппарат испытывали уже много раз, но все они не предполагали работу ракетных двигателей.

В последний раз испытатели решили проверить работоспособность космоплана на ракетной тяге. Спустя 20 минут после запуска VSS Unity отделился от самолета, который его нес. После этого включился ракетный двигатель.

Как только космоплан набрал достаточную высоту, и ракетный двигатель отключили, аппарат вернулся на Землю.

Конкретную высоту, на которую поднялся космоплан, не сообщают. Как говорят создатели, космоплан сможет достигать высоты в сто километров, которая считается границей космоса.

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Новости науки, VSS Unity, Компания Virgin Galactic, Космос, США.
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