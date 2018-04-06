Откуда взялись современные вирусы: ученые провели необычное исследование

Многие из существующих вирусов имеют древние эволюционные корни и, вероятно, существовали одновременно с первыми позвоночными животными. Это выяснили ученые из Австралии и Китая, опубликовав результаты своего исследования в журнале Nature. Исследователи отметили, что вопрос изучения эволюции вирусов довольно сложный из-за того, что они не оставляют ископаемых останков.

Во время эксперимента ученые изучили 186 видов животных, которые обычно не учитываются при исследованиях вирусов. В результате выяснилось, что 214 новых РНК-вирусов (в которых геномный материал был представлен РНК, а не ДНК) у амфибий, рептилий, двоякодышаших, лучеперых рыб, хрящевых и бесчелюстных рыб. Ученые отметили, что эти вирусы не несут опасности для человека и, по-видимому, не вредят самим носителям.

"Исследование показывает, что некоторые группы вирусов существуют на протяжении всей эволюционной истории позвоночных, это трансформирует наше понимание эволюции вируса. Впервые мы можем определенно сказать, что РНК-вирусам миллионы лет и они существуют с тех пор, как появились первые позвоночные", — отмечают ученые.

Оказалось также, что новые вирусы относились к каждому роду или семейству РНК-вирусов, связанных с инфекциями позвоночных, включая патогены, опасные для человека — например, вирус гриппа.