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Откуда взялись современные вирусы: ученые провели необычное исследование

Современные вирусы имеют древние корни
21:20 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: pixabay

Новости науки: Во время эксперимента ученые изучили 186 видов животных, которые обычно не учитываются при исследованиях вирусов.

Многие из существующих вирусов имеют древние эволюционные корни и, вероятно, существовали одновременно с первыми позвоночными животными. Это выяснили ученые из Австралии и Китая, опубликовав результаты своего исследования в журнале Nature. Исследователи отметили, что вопрос изучения эволюции вирусов довольно сложный из-за того, что они не оставляют ископаемых останков.

Во время эксперимента ученые изучили 186 видов животных, которые обычно не учитываются при исследованиях вирусов. В результате выяснилось, что 214 новых РНК-вирусов (в которых геномный материал был представлен РНК, а не ДНК) у амфибий, рептилий, двоякодышаших, лучеперых рыб, хрящевых и бесчелюстных рыб. Ученые отметили, что эти вирусы не несут опасности для человека и, по-видимому, не вредят самим носителям.

"Исследование показывает, что некоторые группы вирусов существуют на протяжении всей эволюционной истории позвоночных, это трансформирует наше понимание эволюции вируса. Впервые мы можем определенно сказать, что РНК-вирусам миллионы лет и они существуют с тех пор, как появились первые позвоночные", — отмечают ученые.

Оказалось также, что новые вирусы относились к каждому роду или семейству РНК-вирусов, связанных с инфекциями позвоночных, включая патогены, опасные для человека — например, вирус гриппа.

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Новости науки, Вирус, ДНК, Исследование, Наука, РНК, Ученые.
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