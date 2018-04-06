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Ученые обнаружили в Перу новые геоглифы

новые геоглифы
21:39 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Знаки скрывались на плато Наска на протяжении тысяч лет.

Археологи обнаружили 50 ранее неизвестных геоглифов на плато Наска. Как отмечает Science Alert, большинство из них на несколько сотен лет старше линий, которые были известны до этого.

Геоглифы были нанесены народом Наска, который обитал в этом регионе примерно с 200 по 700 год нашей эры. Вместе с тем, ученые предполагают, что большинство из обнаруженных в этот раз геоглифов были нанесены народами Паракас и Топара, которые населяли эту местность с 500 года до нашей эры по 200 год нашей эры.

Отмечается, что геоглифы Наска нельзя заметить с земли. Для того, чтобы понять, что на них изображено, нужно подняться в воздух. Поэтому величие геоглифов Наска было в полной мере осознанно только после появления самолетов.

Обнаруженные теперь геоглифы в основном изображают воинов Паракас. Они нанесены на холмы, что означает, что под правильным углом их можно рассмотреть и находясь на земле.

"Это означает, что эта тысячелетняя традиция предшествует знаменитым геоглифам культуры Наска и открывает двери для новых гипотез о их функциях и значении", - заявил археолог Джонни Изла.

Геоглифами называют нанесенные на землю узоры, размеры которых зачастую настолько велики, что их можно рассмотреть только с воздуха. Рисунки на Наске представляют собой группу геоглифов в виде линий, геометрических фигур и примитивных изображений человека и животных. Они были впервые замечены в 1939 году, хотя их возраст, согласно выводам исследователей, достигает приблизительно двух тысяч лет.

Ранее ученые заявили о том, что раскрыли секрет исчезновения цивилизации острова Пасхи. По мнению исследователей, загадочная цивилизация, оставившая после себя множество каменных истуканов, не могла исчезнуть в результате военного конфликта.

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Новости науки, Археологи, Геоглифы, Исследование, Находка, новые геоглифы, Перу, Ученые.
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