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Ученые работают над определением границ дополнительных измерений

Ученые работают над определением границ дополнительных измерений
00:27 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: В нашей Вселенной существует три пространственных измерения, которые способны воспринимать органы чувств человека.

Однако, согласно некоторым из существующих теорий, может существовать еще множество других измерений, которые человек не может ощутить из-за того, что они проявляются на самом крошечном уровне, уровне, где царят законы квантовой механики. И не так давно группа японских ученых произвела поиск этих дополнительных измерений, постоянно уменьшая масштаб эксперимента до наноуровня. Для этого ученые использовали луч нейтронов, при помощи которого они изучали гравитационные силы и взаимодействия с более высокой точностью, чем когда-либо прежде.

Согласно Стандартной Модели физики элементарных частиц, весь окружающий нас мир держится на четырех видах фундаментальных сил, силах гравитации, электромагнетизма, силах слабых и сильных ядерных взаимодействий. На текущий момент времени ученым удалось описать почти все эти силы относительно их проявления на макро-уровне и уровне квантовой физики, все, за исключением сил гравитации.

Универсальный закон гравитации Ньютона говорит о том, что сила гравитационного взаимодействия увеличивается при увеличении массы этих объектом и уменьшении расстояния между этими объектами. Этот закон соблюдается вплоть до субмиллиметрового масштаба, который еще можно считать макро-уровнем. Однако, согласно квантовой теории гравитации, этот закон не будет соблюдаться на меньшем масштабе.

Гравитационные силы являются самыми слабыми из всех фундаментальных сил, они возникают за счет так называемых гравитонов, гипотетических частиц, которые считаются носителями сил гравитации. И, согласно некоторым теориям, гравитоны при некоторых условиях имеют тенденцию "сбегать" в дополнительные измерения. А количество этих дополнительных измерений, согласно M-theory (лидирующей современной теории), может достигать 11.

Для того, чтобы выяснить, проявляются ли дополнительные измерения в чрезвычайно маленьком масштабе, японские ученые разработали технологию измерения гравитационных сил на субнаномиллиметровом уровне. Для этого они использовали нейтронный луч с самой сильной интенсивностью на сегодняшний день, который вырабатывается установкой, находящейся в исследовательском центре Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC).

Импульс нейтронов направляется в камеру, заполненную инертным газом, ксеноном или гелием. Специальные датчики следят за временем, которое требуется нейтронам для того, чтобы пройти сквозь камеру. Датчики другого типа измеряют угол рассеивания нейтронов. Поскольку нейтроны не имеют электрического заряда, на них не действуют магнитные, электрические поля и электромагнитный "шум" окружающей среды.

Результаты проведенных экспериментов вписываются в теоретические рамки, определенные известными законами физики, что говорит о том, что закон Ньютона соблюдается на уровне меньше 0.1 нанометра. И на этом масштабе на частицы еще не действуют никакие необъяснимые силы, являющиеся результатами влияния гипотетических дополнительных измерений.

Тем не менее, полученные японскими учеными результаты не исключают полностью возможности существования дополнительных измерений, которые могут скрываться на еще меньшем уровне. Исследователи работают сейчас над увеличением чувствительности используемого оборудования, что позволит им переместиться на еще меньший масштаб в своих следующих экспериментах.

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Новости науки, Гравитация, Квантовая, Механика, Наука, Технологии, Физика.
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