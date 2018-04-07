На орбиту планируют запустить космический отель

Стартап-компания Orion Span на этой неделе объявила, что планирует запустить отель класса люкс под названием Aurora Station на орбиту в 2021 году, а спустя год, в 2022 году, уже принимать гостей.

Такие компании, как Virgin Galactic и Blue Origin, нацелены на то, чтобы в ближайшие годы начать организовывать туристические полеты в космос. Однако если туристы захотят чего-то большего и им будет мало одного лишь полета, куда они смогут обратиться?

О разработке космического отеля на днях сообщил стартап Orion Span, передает портал Engadget. Компания объявила, что планирует вывести такую гостиницу, получившую название Aurora Station, на орбиту в 2021 году, а в 2022 году уже принимать первых гостей.

Чтобы остановиться в Aurora Station на 12 дней, человек должен будет заплатить 9,5 млн долларов. В эту цену, как отмечают в компании, входит все, включая трехмесячную подготовительную программу, транспортировку к космической станции и обратно. В отеле, как сообщается, будет возможно одновременно остановиться только четырем гостям, а также двум членам экипажа.

Впрочем, непонятно, насколько Orion Span готова к реализации таких амбициозных планов. Так, согласно SpaceNews, стартап будет собирать Aurora Station в комплексе в Хьюстоне (штат Техас, США), однако сам комплекс пока еще не построен. Как сообщил глава Orion Span Франк Бангер (Frank Bunger) SpaceNews, компания планирует построить его в ближайшие 6−9 месяцев.