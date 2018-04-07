Ученые создали трехмерную модель круглого плывущего червя (Видео)

Теперь медики могут изучить влияние червей на живые организмы и на взаимодействия их с лекарствами. Полученные данные могут подтолкнуть инженеров к созданию нанороботов, используя модель движения нематоды.

Нематода является важным живым организмом. В миллиметровом теле животного клетки развиваются одинаково, поэтому этот червь является одним из любимых объектов биологов, изучающих развитие. В лабораторных условиях нематоды живут обычно в чашке Петри, который заполнен специальным гелем. Животные ползают по поверхности последнего. Круглый червь, по словам ученых, обладает ограниченным набором форм тела, которые он может изменять. Их решили описать математики.

Но в природных условиях нематоды живут в трехмерной среде. Поэтому в недавнем исследовании специалисты решили описать трехмерную среду. Оказывается, что движение круглого червя можно отразить на двух плоскостях. Одна из них показывает движения животного, которое изгибается волнообразно, а одна показывает, как оно вращается вокруг себя.

Если полученные материалы соединить, то можно понять, что червь одновременно и ползет, и плывет. В этом ему помогают четыре ряда мускулов.