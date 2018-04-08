Илон Маск заявил о возможности появления "бессмертного диктатора"

Илон Маск в очередной раз рассказал об опасности, которую несет в себе развитие ИИ. Теперь предприниматель заявил о возможности появления "вечной" диктатуры. "Человек, будучи диктатором, все равно умрет. Но для искусственного интеллекта смерть не наступит. Он будет жить вечно. Так мы получим бессмертного диктатора, от которого нельзя спастись", — заявил Маск в документальной ленте "Доверяешь ли ты этому компьютеру" режиссера Криса Пейна.

В фильме приводятся примеры применения искусственного интеллекта, включая такие направления, как оружие массового уничтожения, финансы и алгоритмы новостей.

По мнению знаменитого инноватора, "демократизация" искусственного интеллекта уже сама по себе будет большой победой для человечества. При этом, по мнению Маска, появление "богоподобного цифрового суперинтеллекта" позволит его создателям стать хозяевами мира.

Гипотетическое уничтожение человечества таким интеллектом Илон Маск рассматривает в отрыве от каких-либо моральных качеств виртуального диктатора. Чтобы представлять опасность, ИИ "не нужно быть злым". Люди попросту могут оказаться на пути искусственного интеллекта, который будет иметь четкий план действий и неукоснительно следовать ему.

В последнее время Илон Маск выступает за жесткое регулирование искусственного интеллекта. Не так давно он заявил, что роботы вскоре займут все рабочие места, а человечество спасет только введение безусловного базового дохода.

Примечательно то, что опасения предпринимателя поддерживают и другие выдающиеся деятели мира науки и технологий. Так, об угрозе будущему человечества заявил создатель Microsoft Билл Гейтс. А еще раньше ныне покойный британский физик-теоретик Стивен Хокинг пришел к выводу, что причиной победы искусственного интеллекта над человеком может стать медлительность эволюции последнего. Причем у ИИ таких препятствий нет, так что он может развиваться несравненно быстрее, чем мы.

При всем при этом есть и альтернативная точка зрения ряда экспертов. Они полагают, что искусственный интеллект никогда не сможет догнать человека по сумме качеств.