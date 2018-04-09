Радиоуглеродный анализ хрусталика глаза помог установить феноменальный возраст акулы - 512 лет.

Недавно в северной части Атлантического океана у берегов Гренландии была выловлена гренландская (полярная) акула. На хищницу наткнулись ученые Копенгагенского университета с группой морских биологов, которые тут же принялись изучать рыбу длиной 5,5 метров. Этот вид акул известен тем, что они очень медленно растут и долго живут. В год полярные акулы вырастают всего лишь на 1 см и достигают половозрелости лишь в возрасте 150 лет. Радиоуглеродный анализ хрусталика глаза помог установить феноменальный возраст акулы - 512 лет.