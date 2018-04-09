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Новости: Ученые назвали возможную причину второго Большого взрыва Ученые назвали возможную причину второго Большого взрыва
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Ученые назвали возможную причину второго Большого взрыва

Большой взрыв
14:34 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: www.dailytechinfo.org

Новости науки: Исследователи установили, что Вселенная может прекратить свое существование из-за Большого взрыва, спровоцированного дестабилизацией бозона Хиггса.

Согласно результатам новых исследований, проведенных учеными-физиками из Гарвардского университета, наша Вселенная может прекратить свое существование точно таким же способом, которым она была создана - большим, мощным и внезапным взрывом. Причиной этого взрыва может стать дестабилизация бозона Хиггса, квантовой частицы, которая дает массу все остальным элементарным частицам. И, помимо огромного выброса энергии, который разрушит все в известной нам Вселенной, дестабилизация бозона "перевернет вверх ногами" все фундаментальные законы физики.

Правда людям не стоит беспокоиться по поводу будущего разрушительного события. Согласно расчетам, оно произойдет через 10^139 лет, или через 10 миллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов лет в будущем. Более того, с вероятностью в 95 процентов наша Вселенная будет существовать почти в ее нынешнем виде еще 10^58 лет, до тех пор, пока мельчайшие изменения физических законов не начнут преображать ее облик.

Бозон Хиггса, обнаруженный на Большом Адронном Коллайдере в 2012 году, имеет определенную массу. Однако, с течением времени эта масса может измениться, что приведет к изменению массы и других элементарных частиц. Это, как нетяжело догадаться, перевернет всю физику, сделает нестабильными ныне стабильные элементы, что, в свою очередь, приведет к невозможности существования жизни.

Более того, изменение массы бозона Хиггса будет медленно влиять на изменение законов физики на протяжении многих триллионов лет. Но может наступить момент, когда количество этих изменений накопится до такого уровня, после которого они обретут лавинообразный характер. И эта "лавина" изменений приведет ко второму Большому Взрыву.

"Детонатором" второго Большого Взрыва, согласно мнению ученых, может стать даже искривление пространственно-временного континуума возле черной дыры. Ведь в областях таких искривлений уже сейчас существуют законы физики, отличающиеся от законов, действующих в "нормальных" областях космического пространства. И это приводит к тому, что элементарные частицы в таких областях взаимодействуют друг с другом весьма странными образами, которые не укладываются в рамки Стандартной Модели.

Гарвардские исследователи считают, что изменения, которые в конечном счете приведут к краху Вселенной, могут идти уже прямо сейчас. Но у человечества пока еще нет инструментов, при помощи которых можно зафиксировать происходящие изменения, к примеру, сравнить массы бозонов Хиггса в противоположных уголках нашей бесконечной Вселенной.

"Некоторые из наблюдаемых нами феноменов могут говорить нам, что мы сейчас находимся на своего рода границе, разделяющей стабильную и нестабильную Вселенную" - рассказывает Джозеф Ликкен (Joseph Lykken), ученый из Национальной лаборатории Ферми, - "Вселенная сможет просуществовать еще очень долгое время, но, в конце концов, произойдет второй Большой Взрыв и мы даже не можем себе представить, что последует за ним".

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