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Ученые показали сделанный спутником снимок ледяного Байкала

Озеро Байкал
11:49 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: vistanews.ru

Новости науки: Исследователи из Европейского космического агентства опубликовали уникальное фото ледяного Байкала.

Самое глубокое озеро в мире покрыто льдом и снегом, поэтому узнать его сразу нельзя.

Озеро Байкал всегда привлекает интерес не только туристов, но и ученых, ведь это самое глубокое озеро в мире, которое расположено на территории России. Ученые из Европейского космического агентства (ESA) поделились снимком зимнего озера, который был сделан из космоса.

Озеро Байкал 

Ученые сообщили, что для его получения использовался спутник Sentinel-3A, на котором расположен специальный сверх точный датчик, который также способен измерить цвет земли, морей и океанов. Специалисты ESA проводят изучение земной поверхности в рамках миссии Copernicus, которая в дальнейшем предполагает запуск на орбиту новых спутников Sentinel. В рамках данной миссии происходит процесс изучения нашей планеты, изменения, которые на ней происходят, а также преодоления последствий стихийных бедствий и их предотвращении.

Напомним, что Европейское космическое агентство начало свою работу в 1975 году, на сегодняшний день в его состав входит 22 страны, которые занимаются совместными исследованиями космоса и земли. Основной целью создания данного объединения стала необходимость освоения и изучения космического пространства и необходимость его использования в мирных целях.

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Новости науки, Европейское космическое агентство, Ледяной Байкал, Озеро Байкал, Озеро Байкал с космоса, Озеро Байкал снимок.
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