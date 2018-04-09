NASA обнаружило 250 метеоритов в ледниках Антарктиды

Экспедиционная программа ANSMET предназначена для поиска прилетевших на Землю частичек космоса на территории Южного полюса. Последняя экспедиция обнаружила на малом участке 250 метеоритов.

Барбара Коэн является одной из экспертов последней экспедиции ANSMET в районе Трансантарктических гор, участником которой может стать почти каждый. Она рассказала, как специалисты NASA разыскивают метеориты и почему делают это именно в Антарктиде.

Оказалось, что на этом участке планеты частики планет и астероидов приземляются гораздо чаще, а также почти абсолютный холод позволяет им сохраняться до приезда экспедиторов.

Холодный климат полюса не позволяет развиваться и выживать микроорганизмам и большим животным, что делает приземлившиеся метеориты почти нетронутыми – это очень помогает в исследованиях NASA.

ANSMET удалось собрать элементы Луны и Марса, а также частички разрушенных астероидов. Всего за историю ANSMET было собрано более 22 тысяч метеоритов. При обнаружении камешка учёные записывают точные координаты и помещают его в стерильный пакет для большей точности дальнейших изучений.