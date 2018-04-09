Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет

Ученые исследовательского центра эволюции человека обнаружили на севере Испании два деревянных инструмента, которые были изготовлены неандертальцами 90 тысяч лет назад. Эти предметы археологи назвали самыми старыми в своем роде.

Деревянные инструменты были найдены на территории Пиренейского полуострова в археологическом комплексе Аранбалца. Отыскать древние предметы из дерева считается редкостью, так как они могли за 90 тысяч лет превратиться в прах.

Исследователи предполагают, что, зная технологию обработки дерева, неандертальцы могли легко приспосабливаться к меняющимся условиям жизни. Ученые сделали вывод, что найденные артефакты сделаны в период среднего палеолита.

Наконечник одного из найденных объектов был сточен, что свидетельствует об использовании данного инструмента. Древние люди использовали такие предметы для выкапывания пищи, рытья ям. Инструмент выполнен из ствола тиса, разделенного пополам. Острый кончик артефакта сделан с помощью камня.