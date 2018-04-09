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Новости: Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет
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Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет

Древние инструменты
19:01 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости науки: По словам авторов проекта, найденные инструменты никогда не использовались представителями Homo sapiens.

Ученые исследовательского центра эволюции человека обнаружили на севере Испании два деревянных инструмента, которые были изготовлены неандертальцами 90 тысяч лет назад. Эти предметы археологи назвали самыми старыми в своем роде.

Деревянные инструменты были найдены на территории Пиренейского полуострова в археологическом комплексе Аранбалца. Отыскать древние предметы из дерева считается редкостью, так как они могли за 90 тысяч лет превратиться в прах.

Исследователи предполагают, что, зная технологию обработки дерева, неандертальцы могли легко приспосабливаться к меняющимся условиям жизни. Ученые сделали вывод, что найденные артефакты сделаны в период среднего палеолита.

Наконечник одного из найденных объектов был сточен, что свидетельствует об использовании данного инструмента. Древние люди использовали такие предметы для выкапывания пищи, рытья ям. Инструмент выполнен из ствола тиса, разделенного пополам. Острый кончик артефакта сделан с помощью камня.

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Новости науки, Древние инструменты, Инструменты, Испания, Исследователи, Ученые.
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