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Новости: Озвучены сроки и цена посещения космического отеля Aurora для первых туристов Озвучены сроки и цена посещения космического отеля Aurora
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Озвучены сроки и цена посещения космического отеля Aurora для первых туристов

Orion Span
23:19 Сегодня Телеграф
Фото: Orion Span

Новости науки: Стоимость 12-дневного отдыха на околоземной орбите составит 9,5 миллионов долларов, первые туристы смогут посетить отель в 2022 году.

Калифорнийский стартап Orion Span объявил о намерении построить космический отель под названием Aurora Station, сообщает N+1 со ссылкой на портал SpaceNews. 

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Космический туризм — крайне молодая отрасль, и единственной космической станцией, которая сегодня принимает посетителей, является МКС. За 12 дней пребывания в российском сегменте орбитального комплекса туристам необходимо заплатить порядка 40 миллионов долларов (однако точная цифра не оглашается). Тем не менее, МКС используется в первую очередь для исследовательской деятельности, поэтому потоковые экскурсии на нее не предусмотрены.

На конференции Space 2.0, которая прошла 5 апреля, стартап Orion Span рассказал о проекте создания одномодульной космической станции, которая будет запущена на орбиту в 2021 году. Ее длина составит всего 13,3 метра, а ширина — 4,3 метра, что намного меньше 109-метровой МКС.

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Aurora Station будет использоваться как космический отель, в котором сможет разместиться до 6 человек — четыре пассажира и два члена экипажа. В цену, которую заплатят туристы за космическое путешествие, входит не только пребывание на околоземной орбите, но и трехмесячная подготовительная программа, а также транспортировка к отелю и обратно. В ближайшем будущем стартап откроет бронирование билетов за 80 тысяч долларов.

Ожидается, что первые гости посетят Aurora Station уже в 2022 году. Пока что неясно, как именно будет реализован проект. Его приблизительная стоимость оценивается в десятки миллионов долларов, но исполнительный директор Orion Span Фрэнк Бангер (Frank Bunger) заявляет, что строительство станции обойдется дешевле, чем создание многих спутников. Он также говорит о возможном партнерстве с компаниями SpaceX и Blue Origin. На данный момент представители компании намерены собирать Aurora Station на предприятии в Хьюстоне, США, однако сам комплекс еще не готов, его строительство завершится через 6-9 месяцев.

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Похожий проект представила компания Bigelow Aerospace в конце прошлого года. Она планирует запустить надувной модуль, но не на земную, а окололунную орбиту. Кроме того, в Китае ведется разработка ракетоплана для космического туризма, который сможет принять на борт до 20 человек. Стоимость одного билета для космических туристов, как ожидается, составит около 200-250 тысяч долларов. Правда в данном случае пассажиры посетят космическое пространство формально, поскольку полет будет проходить немного выше линии Кармана.

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Новости науки, Aurora Station, Orion Span, Вселенная, Космический отель, Космический туризм, Космос, Наука, Орбита.
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