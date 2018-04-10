Раскрыта тайна древнейшей египетской мумии

С 1915 года ученые озадачились оторванной головой, обнаруженной в углу разграбленной гробницы в древнем египетском некрополе Дейт-эль-Берша. Археологи исследовали гробницу, принадлежавшую губернатору Джихутанахту и его жене, но так и не смогли понять, мужчине или женщине принадлежала эта голова.

Одиль Лореил, биолог из ФБР, используя передовую технологию секвенирования ДНК, смогла точно сказать, что голова принадлежала самому губернатору. Для этого ей понадобилось просверлить зуб, извлеченный из черепа, собрать порошок и растворить его в химическом растворе. Проверяя соотношение половых хромосом, она смогла выяснить, что мумия – мужчина.

"Я не думала, что это сработает, я думала, что материал слишком старый, или его не будет достаточно", — рассказывает ученая.

Возраст головы и тот факт, что она была обнаружена в пустынной среде, сделало ее особенно сложной для извлечения ДНК. Молекулы, содержащие наш генетический код, разрушаются со временем и в более теплых условиях. Голова также была повреждена мародерами, которые ранее ограбили гробницу и уничтожили древнее тело.

Попытки идентифицировать мумию были сделаны на рубеже тысячелетий, когда Бостонский музей изящных искусств, в котором хранится содержимое гробницы, передал череп в Больницу Массачусетса. В 2005 году больница провела компьютерную томографию, а затем попыталась проверить ДНК, извлеченную из зуба четыре года спустя, но обе попытки потерпели неудачу.

ФБР вмешалась, потому что для них это возможность попрактиковать передовую экстракцию ДНК, чтобы в будущем использовать при расследовании современных преступлений.