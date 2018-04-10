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Раскрыта тайна древнейшей египетской мумии

Мумия
00:40 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Facebook

Новости науки: ФБР помогла раскрыть вековую тайну личности 4 000-летней египетской мумии.

С 1915 года ученые озадачились оторванной головой, обнаруженной в углу разграбленной гробницы в древнем египетском некрополе Дейт-эль-Берша. Археологи исследовали гробницу, принадлежавшую губернатору Джихутанахту и его жене, но так и не смогли понять, мужчине или женщине принадлежала эта голова.

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Одиль Лореил, биолог из ФБР, используя передовую технологию секвенирования ДНК, смогла точно сказать, что голова принадлежала самому губернатору. Для этого ей понадобилось просверлить зуб, извлеченный из черепа, собрать порошок и растворить его в химическом растворе. Проверяя соотношение половых хромосом, она смогла выяснить, что мумия – мужчина.

"Я не думала, что это сработает, я думала, что материал слишком старый, или его не будет достаточно", — рассказывает ученая.

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Возраст головы и тот факт, что она была обнаружена в пустынной среде, сделало ее особенно сложной для извлечения ДНК. Молекулы, содержащие наш генетический код, разрушаются со временем и в более теплых условиях. Голова также была повреждена мародерами, которые ранее ограбили гробницу и уничтожили древнее тело.

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Попытки идентифицировать мумию были сделаны на рубеже тысячелетий, когда Бостонский музей изящных искусств, в котором хранится содержимое гробницы, передал череп в Больницу Массачусетса. В 2005 году больница провела компьютерную томографию, а затем попыталась проверить ДНК, извлеченную из зуба четыре года спустя, но обе попытки потерпели неудачу.

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ФБР вмешалась, потому что для них это возможность попрактиковать передовую экстракцию ДНК, чтобы в будущем использовать при расследовании современных преступлений.

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Новости науки, Артефакт, Археология, Древний Египет, Мумия, Наука, Новости археологии, Раскопки, ФБР.
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