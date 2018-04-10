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Китай станет первой страной, управляющей собственным климатом
05:35 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: В Китае начато создание климатической системы, которая увеличит количество осадков на миллиарды кубических метров.

В связи с постоянным ростом количества населения и количества промышленных предприятий Китай нуждается в дополнительном количестве пресной воды. Над решением этой проблемы работают исследователи из Китайской государственной аэрокосмической научно-технической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Они занимаются созданием масштабной климатической системы, использование которой позволит увеличить количество осадков в районе Тибетского плато на 10 миллиардов кубических метров в год.

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Будущая система будет состоять из десятков тысяч специализированных установок, размешенных в Тибетских горах. Эти установки будут сжигать твердое топливо и вместе с потоками выхлопных газов в атмосферу будут выбрасываться частицы йодида серебра. Климатические станции будут расположены преимущественно на гребнях горных хребтов, там, где дуют стабильные потоки ветра, называемого южным Азиатским муссоном. Восходящие потоки будут поднимать йодид серебра на большую высоту, где начнут формироваться невидимые до поры до времени дождевые облака. Согласно планам, область охвата новой климатической системы будет превышать в три раза площадь Испании. 

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Управление климатической системой будет осуществляться в реальном времени по данным, собираемым 30 специализированными метеорологическими спутниками, контролирующими обстановку даже далеко за пределами Китая. В случае нехватки мощностей установок в горах для "засева" облаков будут использоваться и традиционные методы, беспилотники, самолеты, ракеты и артиллерия. Отметим, что сами установки "засева" были разработаны специалистами в области космических технологий и в них были использованы некоторые технологии современных ракетных двигателей.

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"В настоящее время нами было развернуто около 500 климатических установок в Тибете и в других областях для проведения исследований и экспериментов" - пишут представители корпорации CASC, - "Собранные нами данные выглядят многообещающе и позволяют надеяться на достижение положительного результата".

Отметим, что в случае успешной реализации данного проекта, Китай станет первой страной в мире, реализовавшей столь масштабную технологию управления климатом.

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Новости науки, Вода, Горы, Йодид, Китай, Климат, Климатическая система, Наука, Облака, Осадки, Серебро.
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