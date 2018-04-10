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В космосе появится жилье для туристов

Жилье в космосе
09:11 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости науки: Космический отель получит название "Станция Авроры".

В 2021 году американская компания планирует отправить на орбиту Земли космический отель.

Он будет рассчитан на 6 человек, включая членов экипажа. Для посетителей длительность разового пребывания на станции составит 12 суток.

Все это время постояльцы будут жить в условиях невесомости, смогут увидеть с орбиты 16 восходов и закатов, а также полюбоваться на Землю из космоса.

Кроме того, жителям станции предложат поучаствовать в научных проектах, связанных с выращиванием растений на орбите или с испытаниями технологий виртуальной реальности.

Стоимость одного визита в отель составит 9,5 миллиона долларов, при этом каждый "космотурист" должен будет пройти курс специальной подготовки. Ввод "Станции Авроры" в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

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Новости науки, Жилье, Жилье в космосе, Космический отель, Космос, Станция Авроры.
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