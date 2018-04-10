В Гизе найдена загадочная лестница, ведущая под землю

Средства массовой информации некоторых стран Ближнего Востока на днях сообщили о поразительном открытии египетских археологов, а именно - о мегалитическом сооружении в виде огромной лестницы, уходящей в землю. Причем эта лестница "скрывается" в проходе, который, словно гигантской фрезой, выпилен в массиве известняка.

Возможно, пишут они, это "восходящий тоннель" из подвала некогда разрушенной пирамиды. Нечто подобное мы можем наблюдать, например, в пирамиде Хеопса. С другой стороны, это может быть и "нисходящим тоннелем" в той же не сохранившейся до наших дней древней пирамиде.

Все бы ничего, ведь даже надуманные версии, объясняющие, к примеру, явно машинную обработку каменных блоков какими-то древними технологиями, для широкой общественности выглядят вполне убедительно. Но главная нестыковка в данном случае заключается в том, что найдено это мегалитическое сооружение (якобы "разрушенная пирамида") много лет назад, это место тут же было засекречено и к нему не допускались не только журналисты или туристы, но даже именитые археологи.

Раскопки, превратившиеся в "тайную военную базу", продолжались они многие десятилетия: что же там искали египтяне (или те, кто стоит над ними)?

У конспирологов насчет того, что за артефакты были сокрыты под плато Гизы, есть две версии. Первая из них основывается на упоминании Геродотом о неких подземных архивах египетских жрецов с "великими" артефактами, доставшимися им от богов (или от праотцов, допустим, представителей Атлантиды). Знамо дело, пока военные все это не раскопали и не вывезли, сюда и мышь пробраться не могла. Иначе, на основе этого открытия, наша (навязанная нам учеными - прислужниками иллюминатов) картина мира могла бы просто развалиться как карточный домик.

Вторая версия опирается на более современные источники и, в частности, на утверждении "спящего пророка" США Эдгара Кейси, который говорил, что под Гизой находятся не какие-то музейные артефакты, а действующие машины и механизмы этих самых богов или праотцов, что там сокрыты также, так называемые, "Звездные Врата".

Сама массивная лестница убеждает нас, что вела она в какое-то огромное и очень важное для всего мира (а не только для Египта и археологов-египтологов) подземное хранилище. Вот почему артефакты, вывезенные оттуда, думается, для широкой общественности останутся тайной за семью печатями.

Но самая большая интрига в этом деле, утверждают конспирологи, заключается в том, что, согласно словам, того же пророка Кейси (как, впрочем, и некоторых других мистиков, менее известных широкой публике), подобная грандиозная находка в Гизе станет предвестником начала Третьей мировой войны, которая разгорится как раз на Ближнем востоке (Когда Сфинкс заговорит – жизнь закончится).

Получается, что военные археологи Египта (и стоящие за ними сильные мира сего) не просто нашли "Звездные Врата", но и бесцеремонно "постучались" в них. Надо полагать, что скоро за ними (впрочем, возможно, и за нами) придут…