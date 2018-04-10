Ученые рассказали, куда попадают люди после смерти

Группа американских ученых решила сконцентрировать все свое внимание на изучении одного вопроса: есть ли загробная жизнь? Новая теория оказалась тесно связанной с параллельной реальностью.

Роберт Ланц, глава группы исследователей, заявил, что души умерших отправляются в параллельный мир, но только на определенное время.

Люди умирают физически, но не духовно. Через определенный период каждая душа перерождается и вновь отправляется в реальность.

Эксперты уже положили фундамент концепции Ланца, который основывается на биоцентризме.

Стоит отметить, что в данный момент ученые не имеют никаких доказательств относительно загробной жизни, но начало большому исследованию положено. Роберт Ланц заверил, что свою теорию он докажет в скором времени.