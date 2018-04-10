Из-за переизбытка мусора Земля формирует вокруг себя кольцо (Видео)

Количество околоземного мусора превысило 8 тыс. тонн, говорят ученые. Из него примерно 20 тыс. крупных обломков и как минимум 750 тыс. мелких – это части спутников и ракет. А огромное количество сверхмелких фрагментов произведено работой ракетных двигателей и отшелушенной краской с бортов. Эта рукотворная пыль наносит реальный ущерб, оставляя дыры в корпусах и солнечных батареях.

Если вокруг Земли разовьется синдром Кесслера — неконтролируемая цепная реакция разрушения космических аппаратов на орбите – околоземное пространство превратится в запретную зону.

Доступ человечеству в космос будет закрыт, а вокруг земли начнет формироваться кольцо из мусора по типу Сатурна.

SpaceX под управлением Илона Маска отправила на МКС спутник для охоты за космическим мусором. Экспериментальный космический мусорщик RemoveDebris с помощью гарпуна и сети будет ловить отработавшие свое космические аппараты и их фрагменты. Собрав достаточное количество мусора, аппараты SpaceX будут доставлять его на землю для переработки.