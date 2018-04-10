Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Меркель о Nord Stream 2: Часть газа должна идти через Украину Меркель о Nord Stream 2: Часть газа должна идти через Украину
Новости: Всемирный банк дал неутешительный прогноз по инфляции в Украине Всемирный банк дал неутешительный прогноз по инфляции в Украине
Новости: Шевченко мог продолжить карьеру в Германии Шевченко мог продолжить карьеру в Германии
Новости: Из-за переизбытка мусора Земля формирует вокруг себя кольцо (Видео) Из-за переизбытка мусора Земля формирует вокруг себя кольцо (Видео)
X

Илон Маск показал основную часть межпланетного корабля

Илон Маск
14:42 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал снимок основной части межпланетного корабля BFR.

Для того, чтобы пользователи соцсети смогли оценить масштаб, рядом с частью ракеты бизнесмен припарковал электрокар Tesla Model 3.

Предполагается, что диаметр новой ракеты составит девять метров, длина – 106 метров. Она будет оборудована 40 каютами для астронавтов.

Испытания корабля BFR должны начаться в 2019 году. Первые миссии SpaceX на Марс запланированы на 2022 и 2024 годы, однако сроки могут сдвинуться.

В ходе первой миссии на Марс должно быть доставлено два корабля BFR с оборудованием для сбора воды и углекислого газа из атмосферы Красной планеты и последующего его превращения при помощи солнечной энергии в метан и кислород (топливо для BFR). Вторая миссия, включающая в себя четыре корабля BFR, должна стать грузовой и пилотируемой.

Во вторник, 6 февраля, тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома центра имени Кеннеди в штате Флорида. На борту судна находится личный автомобиль Маска - Tesla Roadster красного цвета. В его салоне играет композиция Space Oddity Дэвида Боуи.

Впоследствии, основатель компаний Илон Маск опубликовал видеозапись, на котором зафиксирован его личный автомобиль Tesla Roadster на земной орбите.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Tesla Model 3, Илон Маск, Межпланетный корабль, Основная часть, Электрокар.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок Китай станет первой страной, управляющей своим климатом Раскрыта тайна древнейшей египетской мумии

Последние новости

Вы будете смеяться: забавное детское творчество из школьных тетрадей Лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в Ахене "Барселона" готова выложить 100 миллионов за нового защитника
Сегодня читают
01 Ученые рассказали, куда попадают люди после смерти
02 В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной
03 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
04 Археологи обнаружили руины загадочного храма в африканской пустыне
05 Медики подсказали простой способ очищения организма
Новости сегодня
15:17 Назван лучший игрок 26-го тура УПЛ
15:13 Акварельные рисунки о чуткой папиной любви к маленькой дочке (Фото)
15:12 Орбан о правительстве Венгрии: Придет много новых людей
15:04 Кэтрин Зета-Джонс появилась на вечеринке в экстравагантном наряде
15:03 Вице-премьер требует жестко реагировать на саботаж медреформы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: Новоизбранный глава МИД Германии посетит Донбасс Новоизбранный глава МИД Германии посетит Донбасс
Новости: Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов Украина готовит санкции против российских олигархов
Новости: Илон Маск показал основную часть межпланетного корабля Илон Маск показал основную часть межпланетного корабля
Добавить комментарий
0