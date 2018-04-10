Илон Маск показал основную часть межпланетного корабля

Для того, чтобы пользователи соцсети смогли оценить масштаб, рядом с частью ракеты бизнесмен припарковал электрокар Tesla Model 3.

Предполагается, что диаметр новой ракеты составит девять метров, длина – 106 метров. Она будет оборудована 40 каютами для астронавтов.

Испытания корабля BFR должны начаться в 2019 году. Первые миссии SpaceX на Марс запланированы на 2022 и 2024 годы, однако сроки могут сдвинуться.

В ходе первой миссии на Марс должно быть доставлено два корабля BFR с оборудованием для сбора воды и углекислого газа из атмосферы Красной планеты и последующего его превращения при помощи солнечной энергии в метан и кислород (топливо для BFR). Вторая миссия, включающая в себя четыре корабля BFR, должна стать грузовой и пилотируемой.

Во вторник, 6 февраля, тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома центра имени Кеннеди в штате Флорида. На борту судна находится личный автомобиль Маска - Tesla Roadster красного цвета. В его салоне играет композиция Space Oddity Дэвида Боуи.

Впоследствии, основатель компаний Илон Маск опубликовал видеозапись, на котором зафиксирован его личный автомобиль Tesla Roadster на земной орбите.