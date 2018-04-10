Женщины не прошли отбор в новый отряд российских космонавтов

К подаче документов допустили всех желающих, однако приоритет отдавали летчикам и специалистам с техническим образованием. Всего для российского отряда космонавтов, насчитывающего 26 человек, планируют выбрать от шести до восьми новых кандидатов.

Специалисты получили 420 заявок, из которых 333 были от мужчин и 87 — от женщин. Из этого числа 80 человек являются сотрудниками космической отрасли, а 51 кандидат служит в Вооруженных силах. О причинах, по которым представителей прекрасной половины человечества не допустили дальше, не сообщается.

Руководитель Центра подготовки космонавтов отметил, что сейчас все стадии отбора прошли трое. Кроме того, еще четыре кандидата ожидают главную медицинскую комиссию. Одиннадцать претендентов проходят очную фазу отбора, документы еще четырнадцати — на стадии рассмотрения на допуск к очному этапу отбора. Завершение отбора намечено на середину года. Документы на участие принимали до декабря 2017-го.

История женщин-космонавтов богата: по состоянию на 19 ноября 2016 года в орбитальных космических полетах приняли участие 60 представительниц прекрасного пола. Большая часть из них — астронавты США. Впрочем, у отечественной космонавтики тоже есть поводы для гордости: как известно, первой в мире женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова. Она также является единственной в мире женщиной, совершившей одиночный космический полет. Помимо этого, история помнит советского космонавта Светлану Савицкую — первую женщину, осуществившую выход в открытый космос.