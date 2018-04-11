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Археологи обнаружили неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона

Археологи обнаружили неизвестную науке субстанцию в гробнице Туттанхамона
00:22 Сегодня Телеграф
Old.archeo-news
Фото: Old.archeo-news

Новости науки: При помощи сканирования специалисты открыли удивительный факт: прибор показал в толще стены «загадочную субстанцию», принявшую форму тела.

Ученые обнаружили таинственные следы в гробнице Тутанхамона, просканировав стены пирамиды. О сенсационном открытии сообщают СМИ Египта. 

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Археологи в один голос заверяют, что раньше им не приходилось сталкиваться с подобными странностями, хотя археологу Сапу уже доводилось участвовать в подобном исследовании, которое позволило обнаружить кости динозавра в пирамиде Гизы. 

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"Чтобы там ни было внутри - там скрывается тайна всего, что стоит за историей и технологией Древнего Египта,"- заверили специалисты.

До настоящего момента все версии о внеземном происхождении пирамид уверенно отметались египетскими археологами и властями страны.

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Однако многие специалисты теперь уверены, что загадочные строения были возведены не без помощи иных форм жизни.

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Новости науки, Артефакт, Археология, Гробница, Древний Египет, Мумия, Наука, Новости археологии, Раскопки, Тутанхамон.
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