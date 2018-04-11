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NASA приступило к сборке нового марсохода

"Марс-2020"
11:26 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото:naked-science.ru

Новости науки: В первую очередь в "Марсе 2020" конструируют посадочный модуль.

Космическое агентство уже делилось подробностями о вездеходе "Марс-2020", детально рассказывая, какие задачи ему предстоит выполнить. Сейчас инженеры объявили о начале сборки, которая должна завершиться через полтора года.

В официальном заявлении NASA говорится, что работники Лаборатории реактивного движения приступили к сборке "небесного крана", который посадит вездеход на поверхность Красной планеты. Система "небесного крана" — проверенная временем конструкция, которая использовалась при посадке марсохода "Кьюриосити" в августе 2012 года. Ранее специалисты отмечали, что и само устройство нового робота на 85 процентов повторит предыдущие разработки для снижения риска неполадок.

По утверждениям техников, работа над "Марс-2020" займет еще полтора года, затем инженеры приступят к испытаниям. Руководитель проекта Дэвид Грюел (David Gruel) рассказал о ходе производства:

"Некоторые запчасти для ровера поступают к нам с другого конца света. Другие буквально спускаются вниз по улице — здесь, в Пасадене. А некоторые находятся прямо за углом. Сейчас мы работаем над спусковой установкой, но к осени планируем закончить и приступить к сборке самого аппарата".

Запуск "Марс-2020" намечен на июль 2020 года. Его цель — исследовать геологию четвертой планеты, определить, была ли она обитаема, и оценить риски для будущих исследователей. На его борт установят прибор, предназначенный для получения кислорода из атмосферы Марса, состоящей преимущественно из углекислого газа. Кроме того, вездеход сохранит образцы почвы в запечатанных пробирках для их дальнейшего извлечения и доставки на Землю.

Другой исследовательский аппарат NASA — InSight — займется глубинным изучением грунта Красной планеты. Его запуск запланирован на май этого года, но инженеры утверждают, что уже сейчас робот полностью готов к отправке.

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Новости науки, Марс-2020, Марсоход, НАСА, Посадочный модуль, Сборка, Сборка марсохода.
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