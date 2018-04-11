NASA позволило погрузится в виртуальную прогулку по Луне (Видео)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA) опубликовало виртуальную экскурсию по наиболее живописным местам Луны.

Ролик с прогулкой по земному спутнику в разрешении 4К выложен в YouTube. Он позволяет рассмотреть обнаруженные учеными объекты лунной поверхности с высокой четкостью.

Экскурсия по спутнику Земли сопровождается музыкой Скотта Гудмана, Бенджамина Краузе и Фредерика Вьедмана.

Ранее астрономы озвучили новую теорию происхождения Луны. В статье ученых говорится, что синестия как новая разновидность планетарных тел была предложена в 2017 году американскими физиками Симоном Локом и Сарой Стюарт.

В результате теоретического моделирования выяснилось, что эти объекты возникают, когда угловая скорость вращения на экваторе превышает орбитальную скорость. Это возможно при столкновении двух быстровращающихся объектов. Астрономы считают, что Земля в прошлом также представляла собой синестию, когда в нее врезалась блуждающая планета величиной с Марс.