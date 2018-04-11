Мимо Земли на огромной скорости пронесется гигантский астероид

Ученые выяснили, что космический гигант будет двигаться с относительной скоростью 13,9 километра в секунду. При этом астероид будет оставаться от Земли на безопасном расстоянии примерно в 4,68 дистанции Земля-Луна (lunar distance, LD), что эквивалентно примерно 1,8 миллиона километров.

Астероид 2018 GG относится к семейству Аполлонов. Его обнаружили совсем недавно – 6 апреля 2018 года – с помощью обзора неба Catalina Sky Survey (CSS). Обзор CSS представляет собой проект, посвященный выявлению комет и астероидов, а также поискам околоземных объектов. Этот обзор неба базируется в Лаборатории Луны и планет Университета Аризоны, США.

Абсолютная звездная величина этого объекта составляет 24,6; астероид вращается вокруг Солнца с периодом 3,2 года, оставаясь от нашего светила на среднем расстоянии в 2,17 астрономических единицы (1 астрономическая равна расстоянию от Земли до Солнца). Ученые уверяют, что в будущем новые пролеты астероида 2018 GG мимо Земли не ожидается.