Украинские ученые могут получить гранты на патентование изобретений

Отмечается, что соответствующие гранты выделяются через Украинский научно-технологический центр (УНТЦ).

"В условиях ограниченного бюджетного финансирования научной сферы мы работаем над тем, чтобы предложить нашим ученым дополнительные инструменты поддержки - прежде всего финансовой. Именно благодаря инициативе МОН в Украинском научно-технологическом центре, который является международной организацией, была открыта грантовая программа на патентование изобретений. Подать заявку на финансирование может любое научное учреждение", - отметил глава Директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.

По его словам, предусмотренных средств хватит для того, чтобы профинансировать получение в Украине порядка 100 патентов в год.

Отмечается, что программа была основана еще в конце 2015 года, и каждый год в УНТЦ предусмотрен грант, за который ученые могут осуществлять патентование изобретений. Однако за последний год только 3 научные учреждения воспользовались этой возможностью, получив 12 патентов. Они предусматривают авторство на изобретение и исключительное право на использование разработки в течение определенного срока для 25 украинских ученых.

Украинский научно-технологический центр - международная организация, созданная в октябре 1993 года на основе соглашения, заключенного между правительствами Украины, Канады, США и Швеции (позже ее как сторону договора заменил ЕС). Фактически начал деятельность в декабре 1995, после проведения первого совета членов правления.

Основная цель учреждения УНТЦ - предотвращение распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового уничтожения, за пределами Украины. Для этого центр создает и финансирует проекты для ученых и специалистов оборонной сферы, которые работали над созданием ядерного, химического, биологического или другого оружия массового уничтожения, в сферах ядерной и химической промышленности, работников закрытых научных учреждений бывшего СССР

Также УНТЦ занимается развитием международного научного сотрудничества и работает по таким направлениям как патентное право, трансфер технологий.

Штаб-квартира центра расположена в Киеве, а региональные представительства - в Харькове и Львове, а также в Баку, Кишиневе и Тбилиси. В целом УНТЦ имеет более полутысячи организаций-партнеров в разных странах мира.