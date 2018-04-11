Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости
Новости: Путин назвал обстановку в мире "хаотичной" Путин назвал обстановку в мире "хаотичной"
Новости: "Реал" - "Ювентус": 0:2 онлайн-трансляция матча "Реал" - "Ювентус": 0:2 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Украинские ученые могут получить гранты на патентование изобретений Украинские ученые могут получить гранты на патентование изобретений
X

Украинские ученые могут получить гранты на патентование изобретений

гранты на патентование изобретений
22:14 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Министерство образования и науки призывает украинских ученых не спешить тратить собственные средства и подавать заявки на грант для получения прав на свои изобретения.

Отмечается, что соответствующие гранты выделяются через Украинский научно-технологический центр (УНТЦ).

"В условиях ограниченного бюджетного финансирования научной сферы мы работаем над тем, чтобы предложить нашим ученым дополнительные инструменты поддержки - прежде всего финансовой. Именно благодаря инициативе МОН в Украинском научно-технологическом центре, который является международной организацией, была открыта грантовая программа на патентование изобретений. Подать заявку на финансирование может любое научное учреждение", - отметил глава Директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.

По его словам, предусмотренных средств хватит для того, чтобы профинансировать получение в Украине порядка 100 патентов в год.

Отмечается, что программа была основана еще в конце 2015 года, и каждый год в УНТЦ предусмотрен грант, за который ученые могут осуществлять патентование изобретений. Однако за последний год только 3 научные учреждения воспользовались этой возможностью, получив 12 патентов. Они предусматривают авторство на изобретение и исключительное право на использование разработки в течение определенного срока для 25 украинских ученых.

Украинский научно-технологический центр - международная организация, созданная в октябре 1993 года на основе соглашения, заключенного между правительствами Украины, Канады, США и Швеции (позже ее как сторону договора заменил ЕС). Фактически начал деятельность в декабре 1995, после проведения первого совета членов правления.

Основная цель учреждения УНТЦ - предотвращение распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового уничтожения, за пределами Украины. Для этого центр создает и финансирует проекты для ученых и специалистов оборонной сферы, которые работали над созданием ядерного, химического, биологического или другого оружия массового уничтожения, в сферах ядерной и химической промышленности, работников закрытых научных учреждений бывшего СССР

Также УНТЦ занимается развитием международного научного сотрудничества и работает по таким направлениям как патентное право, трансфер технологий.

Штаб-квартира центра расположена в Киеве, а региональные представительства - в Харькове и Львове, а также в Баку, Кишиневе и Тбилиси. В целом УНТЦ имеет более полутысячи организаций-партнеров в разных странах мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Гранты, гранты на патентование изобретений, Изобретение, Исследование, Наука, Украинские ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Как выглядят всем известные цветы под микроскопом (Фото) Ученые составили новую карту селенской сети темной материи "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества

Последние новости

Как ухаживать за кожей рук весной: 3 основных правила Авторитета по кличке "Азим" задержали в Днепре Поклонник Тейлор Свифт ограбил банк и подбросил деньги своему кумиру
Сегодня читают
01 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
02 Гройсман собирает Кабмин
03 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
04 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
05 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
Новости сегодня
22:48 Появилось видео, на котором жених Хлои Кардашян целуется с другими женщинами
22:42 Диетолог объяснила, почему вредно пить много воды
22:38 Мейвезер - Макгрегор: Уайт опроверг изменение правил MMA для боя
22:37 Донорская помощь ЕС превысила $75 млрд
22:33 Samsung официально представила Galaxy J7 Duos
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: Украина сократила импорт газа на 57% Украина сократила импорт газа на 57%
Новости: Климкин призывает к бойкоту ЧМ-2018 Климкин призывает к бойкоту ЧМ-2018
Новости: Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале
Добавить комментарий
0