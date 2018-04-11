Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости
Новости: Путин назвал обстановку в мире "хаотичной" Путин назвал обстановку в мире "хаотичной"
Новости: Украинец Далакян узнал имя соперника в чемпионском бою Украинец Далакян узнал имя соперника в чемпионском бою
Новости: Мимо Земли на огромной скорости пронесется гигантский астероид Мимо Земли на огромной скорости пронесется гигантский астероид
X

Истинное происхождение Стоунхенджа раскрыто

Стоунхендж
19:45 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ранее считалось, что все валуны были доставлены из другого места.

Ранее считалось, что все cостоящие из песчаника валуны (сарсены) были доставлены из другого места. С 70-х годов ученые были уверены, что сарсены, которые использовались для строительства мегалита, были перемещены из Марлборо-Даунс, что находится в 35 километрах от Стоунхенджа. Однако оставалось загадкой, почему создатели кромлеха не воздвигли его на месте нахождения камней, транспортировка которых очень сложна.

По мнению исследователя, Пяточный камень и камень номер 16 уже находились на месте строительства. На это указывает отсутствие следов обработки этих двух валунов, которые имелись на других сарсенах.

Археолог также нашел следы большого углубления рядом с Пяточным камнем, которое могло остаться после выкапывания валуна. Такая же яма имеется и у шестнадцатого камня.

Кроме того, линия, проведенная через два эти камня, указывает на точку горизонта, где поднимается Солнце в день летнего солнцестояния. Питтс считает, что естественное расположение валунов могло стать поводом для строительства всего комплекса.

Кромлехом называют древнее сооружение, которое представляют собой несколько вертикально поставленных камней, образующих окружность. Они встречаются по всей Евразии, однако самыми известными являются Стоунхендж и Эйвбери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Археолог, Исследование, Истинное происхождение, Место, Происхождение, Стоунхендж.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

NASA приступило к сборке нового марсохода Стала известна новая гипотеза о происхождении человека Ученые нашли самое крупное вымершее животное на Земле

Последние новости

Алессандры Амбросио рассказала о секретах своей красоты В игре против "Ювентуса" за "Реал" может выйти 18-летний вундеркинд Крутые идеи для маленьких квартир (Фото)
Сегодня читают
01 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
02 Гройсман собирает Кабмин
03 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
04 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
05 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
Новости сегодня
21:20 Ученые представили электронный пластырь для измерения уровня глюкозы
21:12 "Реал" - "Ювентус": стартовые составы
21:09 Валерий Леонтьев рассказал о жене
20:59 НБУ: Наличности в Украине стало меньше
20:55 Беринчик заявил о прекращении сотрудничества с Ватаманюком
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: Украина сократила импорт газа на 57% Украина сократила импорт газа на 57%
Новости: Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана
Новости: Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале
Добавить комментарий
0