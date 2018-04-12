Азия - родина большого количества великих археологических чудес, таких как Великая китайская стена и затерянный город Петра.

Азия - родина большого количества великих археологических чудес, таких как Великая китайская стена и затерянный город Петра. Благодаря археологам и современным ученым, многие из этих чудес Старого Света были хорошо изучены, что открыло человечеству интереснейшие факты об истории, технологиях и жизни древних цивилизаций. Тем не менее и сегодня остаются загадки, кответы на которые так и не найдены.