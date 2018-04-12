Испанские ученые обнаружили золотые украшения клада из Карамболо

Испанские ученые заявили о том, что загадочные золотые украшения из клада, который был обнаружен недалеко от Севильи, были изготовлены местными жителями, а не финикийцами, как предполагалось ранее.

Клад на холме Эль Карамболо был обнаружен в 1958 году, он состоит из 21 золотого украшения тонкой работы, общий вес которых составляет около трех килограмм. Их зарыли в керамическом горшке, возможно в пределах какого-то святилища.

Ученые датировали клад из Карамболо периодом 2770-2500 лет назад. С момента находки между исследователями не утихают споры по поводу того, откуда взялись сокровища. По одной версии — они местного происхождения, по другой — их привезли финикийцы, которые незадолго до этого появились на полуострове.

Теперь же ученые из университета Уэльвы изучили украшения с помощью масс-спектрометра. Также ученые проанализировали соотношение изотопов свинца в сплаве. Разное количество примесей в сплавах позволяет приблизительно определить место происхождения руды.

И масс-спектрометрия, и изотопный анализ показали похожие результаты — украшения из Карамболо были сделаны из местного золота, добытого неподалеку. Исследователи предполагают, что, возможно, сокровища из Карамболо были переплавлены из более древних артефактов, которые хоронили вместе с покойными в Валенсине-де-ла-Консепсьон.