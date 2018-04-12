Археологи обнаружили необычную находку в Судане

Археологи обнаружили во время раскопок усыпальниц в Седеинге огромное число каменных табличек с иероглифами мероитского языка. Этот язык считается вымершим с IV века н.э.

Седеинга располагается на западном берегу Нила, около границы Судана с Египтом. Очень давно Седеинга находилась на пути, который связывал Египет с Мероэ, столицей государства Куш. В 2009 году археологи стали изучать пирамиды Седеинга.

Исследование продолжается и в наши дни. Сейчас захоронения занимают не менее 25 гектаров, там же находится предположительно 80 пирамид и не менее сотни гробниц. Самые древние из них относятся к VII веку до н.э.

Заупокойные молитвы на мероитскогом языке представляют основную часть всех текстов. Молитвы обращены египетским и кушитским богам, просящие дать умершему наслаждение в потустороннем мире. На плитах тексты в основном имеют одинаковое содержание, поэтому прочесть их не составляет труда. Но редкие надписи понять намного сложнее. В текстах указываются имена умерших и его родителей. Рассказывается о его биографии. При его прочтении можно узнать род занятий, должность и карьеру в царстве куш.

Отмечено много памятников, которые посвятили популярным в то время женщинам. В частности, одна стела возведена в честь госпожи Маливарас, друга стела построена в честь умершей Адаталабе.