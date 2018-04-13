Научные эксперименты — это не только путь в светлое будущее, это еще и реальная опасность.

Научный прогресс — это хорошо. Именно благодаря ему мы сегодня живем удобнее, чем когда-либо. Мы пользуемся компьютерами, сотовыми телефонами, мы мгновенно получаем информацию из любой точки мира, мы отправляем людей в космос в конце-концов. Однако, научные эксперименты — это не только путь в светлое будущее, это еще и реальная опасность. В этой подборке вы найдете 5 самых дерзких научных экспериментов, которые вполне могли уничтожить всю планету.