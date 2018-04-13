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В Арктике зафиксирован признак глобальной катастрофы

Арктика
11:11 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Скорость Атлантической меридиональной циркуляции достигла рекордного минимума.

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет. По мнению исследователей, это может привести к возникновению суровых зим в Западной Европе, ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей.

Гольфстрим входит в Атлантическую меридиональную циркуляцию — систему течений, которая включает теплые потоки, идущие с юга на север в верхних слоях океана, и глубинные холодные воды, текущие в обратном направлении. Глобальное потепление препятствует охлаждению воды, а таяние льда в Арктике приводит к тому, что в Северный Ледовитый океан попадают большие объемы пресной и, соответственно, менее плотной воды.

Ученые проанализировали отложения на мысе Хаттерас в американском штате Северная Каролина, рядом с которым сталкивается теплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение. Из-за этого образуются завихрения и мели из наносного песка, опасные для кораблей. По размеру датированных песчинок можно судить о силе течений в тот или иной период времени.

Оказалось, что скорость Атлантической меридиональной циркуляции достигла рекордного минимума более чем за полторы тысячи лет, став слабее на 15 процентов. Она начала замедление после окончания малого ледникового периода в XIV–XIX веках.

Эта тенденция продолжилась из-за глобального потепления. Исследователи также пришли к выводу, что Гольфстрим станет еще слабее, поскольку атмосфера Земли продолжает нагреваться из-за сжигания человеком больших объемов ископаемого топлива.

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Новости науки, Арктика, Глобальная катастрофа, Катастрофа, Ледник, Минимум, Ученые.
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