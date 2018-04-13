Астрономы обнаружили мощнейшую вспышку на Проксиме Центавра

Группа астрономов из США и Испании зарегистрировала на ближайшей к Солнцу звезде, Проксиме Центавра, мощнейшую вспышку, которая могла уничтожить любую известную форму жизни.

Исследователи отмечают, что вспышка была настолько мощной, что ее можно было бы заметить невооруженным глазом. Вспышка наблюдалась в марте 2016 года.

Явление усилило количество видимого света, излучаемого Проксимой Центавра и воспринимаемого человеческим глазом, в 68 раз. Это соответствует видимой звездной величине 6,8, то есть красный карлик, который раньше был невидим для невооруженного глаза, стал очень слабо различимой звездой. В течение взрыва было выделено 10 в 33,5 степени эрг, что примерно в 10 раз больше, чем у любой другой зафиксированной до этого вспышки на данной звезде.

По оценкам ученых, вспышка могла бы уничтожить 90% озонового слоя ближайшей планеты, а ультрафиолетовое излучение было достаточно интенсивным для того, чтобы уничтожить чувствительные к такому виду радиации микроорганизмы.

Об открытии землеподобной планеты у Проксимы Центавра стало известно 24 августа 2016 года. Расстояние от планеты Proxima b до материнской звезды составляет 7 миллионов километров – всего 5% от расстояния между Землей и Солнцем.

Планета находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны обитания своей звезды. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.