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Новости: NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео) NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео)
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NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео)

Юпитер
13:08 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Северный полюс Юпитера состоит из центрального циклона и восьми циклонов диаметром от 4000 до 4600 километров.

Северный полюс Юпитера в инфракрасном диапазоне показало космическое агентство NASA.

Ученые миссии Juno взяли данные, собранные прибором Jovian InfraRed Auroral Mapper космического корабля, и произвели трехмерный кругозор северного полюса Юпитера.

Изображая инфракрасную часть спектра, JIRAM захватывает свет, выходящий из глубины Юпитера одинаково хорошо, ночью или днем. Инструмент позволяет измерить погодный слой от 50 до 70 километров ниже облачных вершин Юпитера.

Северный полюс Юпитера состоит из центрального циклона большого диаметра и восьми циклонов диаметром от 4000 до 4600 километров.

"До Juno мы могли только догадываться, как будут выглядеть полюса Юпитера. Теперь, когда Juno пролетает над полюсами на близком расстоянии, она позволяет собирать инфракрасные изображения в полярных областях Юпитера и его массивных циклонах в беспрецедентном разрешении", – отметил Альберто Адриани из Института космической астрофизики и планетологии в Риме.

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Новости науки, Видео, Северный полюс, Северный полюс Юпитера, Ученые, Юпитер.
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