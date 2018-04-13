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Будете ли вы в безопасности после сдачи теста ДНК

Безопасен ли тест ДНК
20:20 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Ученые могут выяснить много информации о вас, если вы пройдете тест ДНК.

Дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК, обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Молекула ДНК сохраняет биологическую информацию как генетический код, состоящий из последовательности нуклеотидов.

Иногда люди прибегают к ДНК-тестам: это помогает узнать о себе много нового. Однако в современном мире человек и так вынужден делиться большинством личных данных. Так могут ли новые сведения доставить ему проблем?

Коммерческие организации, осуществляющие тесты ДНК, проводят анализ лишь доли процента дезоксирибонуклеиновой кислоты. Поэтому клонировать вас не получится. Однако и эта малая часть информации все же несет важные сведения.

В частности, она даст представление о чертах лица. А ДНК-анализ родственников позволит выяснить имя и ряд других личных данных. Но это, конечно, в теории.

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Новости науки, Безопасно ли делать тест ДНК, ДНК, Тест ДНК.
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