NASA опубликовало потрясающий снимок встречи полярного сияния и рассвета

Как отмечается, снимок сделал астронавт Реки Арнольдз борту МКС.

"Рассвет вторгается на вечеринку полярного сияния над Южным полюсом", - написал он.

Полярное сияние является следствием столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли. Как правило, подобное явление наблюдается в полярных регионах планеты.