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NASA опубликовало потрясающий снимок встречи полярного сияния и рассвета

снимок встречи полярного сияния и рассвета
09:15 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: NASA опубликовало снимок, на котором изображено полярное сияние и рассвет над Южным полюсом Земли.

Как отмечается, снимок сделал астронавт Реки Арнольдз борту МКС.

 

"Рассвет вторгается на вечеринку полярного сияния над Южным полюсом", - написал он.

Полярное сияние является следствием столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли. Как правило, подобное явление наблюдается в полярных регионах планеты.

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