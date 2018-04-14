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Ученые нашли связь между количеством выпитого алкоголя и продолжительностью жизни

Алкоголь
12:18 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: pixabay.com

Новости науки: Исследователи заметили положительную корреляцию между смертностью и количеством употребляемого алкоголя.

Международная группа ученых доказала на обширной выборке, что недельная порция алкоголя, превышающая 100 граммов, увеличивает риск смертности в будущем. Масштабное исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, охватило 599 912 человек.

Всех их ученые определяли как "пьющих". Данные брались из трех баз: биобанка Великобритании, программы Кембриджского университета ERFC и европейской программы EPIC-CVD, посвященной исследованию рака и питания. Меньше половины участников, 44 процента, - женщины, а 21 процент - курящие.

Ученые распределяли анкеты по группам в зависимости от употребляемой дозы алкоголя в неделю. Те, кто пил больше ста граммов, составили 50 процентов, а те, кто потреблял больше 350 граммов, - восемь процентов. 40 310 человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, а 39 018 испытали первые их признаки.

Исследователи заметили положительную корреляцию между смертностью и количеством употребляемого алкоголя. Исходя из этого, они определили зависимость для людей в возрасте 40 лет. По данным специалистов, употребление от 100 до 200 граммов алкоголя в неделю уменьшает предполагаемую продолжительность жизни на полгода, от 200 до 350 граммов - на один-два года, а свыше 350 граммов - на четыре-пять лет.

"Это исследование ясно показывает, что употребление алкоголя не приносит никакой пользы организму, в отличие от распространенных предрассудков - они слишком хороши, чтобы быть правдой", - прокомментировал результаты исследования профессор сердечно-сосудистой медицины Университета Шеффилда Тим Чико, который не участвовал в работе.

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Новости науки, Алкоголь, Жизнь, Здоровье, Исследование, Продолжительность жизни, Ученые.
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