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В Африке ученые обнаружили уникальную находку

Раскопки
16:20 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости науки: В африканском "городе мертвых" ученые обнаружили дощечки с древними письменами.

В засушливой пустыне северного Судана археологи обнаружили в древнем нубийском городе мертвых новый артефакт. Они отыскали дощечки с текстом на одном из древнейших известных письменных языков во всей Африке.

Артефакты были обнаружены в обширном древнем некрополе в Судане. Он хорошо известен группой небольших пирамид, а также руинами древнего египетского храма, посвященного королеве Тие. Царская жена Аменхотепа III, она фактически поднялась из низов, чтобы стать ему ровней, когда они правили королевством во время пика цивилизации между 1386 и 1349 годами до нашей эры. Она также была бабушкой Тутанхамона.

Этот некрополь использовался для погребения мертвых в течение сотен лет и содержит не менее 80 пирамид и 100 гробниц. Многие из них построены между 600 и 300 годами до н.э., когда некрополь был частью царств Напата и Мерео, цивилизации, которая объединяла местные традиции и идеологию с древними египтянами, влияние которого все еще можно увидеть сегодня.

В совокупности эти два царства были известны вместе с Египтянами как королевство Куш. Существует очень мало документации по этим цивилизациям, но известно, что они говорили на ныне вымершем мероитовом языке, который считается одним из самых старых письменных языков, известных в Африки.

Это язык использовался в 2000 году до нашей эры и вымер в 550 г. до нашей эры. Несмотря на то, что он использовался в течение такого огромного периода времени, о нем очень мало известно, так как мало сохранившихся текстов. Это делает открытие новых дощечек очень важным в понимании «мертвого языка».

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Новости науки, Артефакт, В Африке нашли артефакт, Дощечки с древними письменами, Раскопки.
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