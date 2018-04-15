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Спутники Swarm обнаружили второе магнитное поле, окружающее планету Земля

Трио спутников Европейского космического агентства обнаружили еще одно магнитное поле Земли.
00:45 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: Твиттер

Новости науки: Трио спутников Европейского космического агентства обнаружили еще одно магнитное поле Земли.

Трио спутников миссии Swarm Европейского космического агентства (ЕКА), запущенные в космос около четырех лет назад с целью исследования магнитного поля нашей планеты, обнаружили факт наличия еще одного стабильного магнитного поля. Составленная карта этого поля указала на удивительный факт, его источником являются океанские потоки и течения, а внесение данных об этом магнитном поле в существующие модели позволят ученым лучше понять "работу" нашей планеты и происходящие на ней процессы, в том числе и глобальное потепление.

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"Второе магнитное поле нашей планеты является очень маленьким и слабым" - рассказывает Нильс Олсен (Nils Olsen), ученый-физик из Технического университета Дании, - "Его сила на высоте полета спутников составляет от 2 до 2.5 нанотесла, что приблизительно в 20 тысяч раз меньше силы глобального магнитного поля, вырабатываемого в ядре Земли".

Второе магнитное поле планеты, так же, как и основное, является результатом работы гигантской динамо-машины. Электрически заряженные ионы солей, растворенных в морской воде, перемещаются вместе с потоками и течениями. А движение электрического заряда, как нам известно из школьного курса физики, приводит к появлению магнитного поля.

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На карте, составленной по данным спутников Swarm, в обычных условиях тяжело различить даже следы магнитного поля, вырабатываемого таким сильным потоком, как Гольфстрим. Слабые сигналы этого поля просто утопают в фоне более сильного глобального магнитного поля. Однако, палочкой-выручалочкой в данном случае стала Луна, которая притягивает к себе массы воды, что производит импульс магнитного поля, который способны зарегистрировать датчики спутников.

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Напомним нашим читателям, что тройка спутников Swarm была запущена в космос в 2013 году. В настоящее время эти спутники движутся по разным круговым орбитам на высотах от 300 до 560 километров выше поверхности Земли, собирая данные о магнитных полях планеты.

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Магнитное поле, вырабатываемое морской водой является еще одним из способов изучения земных океанов. Данные о магнитных полях позволят уточнить математические модели, которые описывают процессы перемещения тепловых потоков на нашей планете, что является фактором, определяющим все глобальные климатические изменения.

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"Кроме этого, периодические магнитные сигналы могут вызвать слабую ответную реакцию недр Земли" - рассказывает Нильс Олсен, - "Это, в свою очередь, может быть использовано для определения электрических свойств земной литосферы и верхнего слоя мантии".

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Новости науки, Swarm, Земля, Космос, Магнитное поле Земли, НАСА, Наука, Физика.
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