Спутники Swarm обнаружили второе магнитное поле, окружающее планету Земля

Трио спутников миссии Swarm Европейского космического агентства (ЕКА), запущенные в космос около четырех лет назад с целью исследования магнитного поля нашей планеты, обнаружили факт наличия еще одного стабильного магнитного поля. Составленная карта этого поля указала на удивительный факт, его источником являются океанские потоки и течения, а внесение данных об этом магнитном поле в существующие модели позволят ученым лучше понять "работу" нашей планеты и происходящие на ней процессы, в том числе и глобальное потепление.

"Второе магнитное поле нашей планеты является очень маленьким и слабым" - рассказывает Нильс Олсен (Nils Olsen), ученый-физик из Технического университета Дании, - "Его сила на высоте полета спутников составляет от 2 до 2.5 нанотесла, что приблизительно в 20 тысяч раз меньше силы глобального магнитного поля, вырабатываемого в ядре Земли".

Второе магнитное поле планеты, так же, как и основное, является результатом работы гигантской динамо-машины. Электрически заряженные ионы солей, растворенных в морской воде, перемещаются вместе с потоками и течениями. А движение электрического заряда, как нам известно из школьного курса физики, приводит к появлению магнитного поля.

На карте, составленной по данным спутников Swarm, в обычных условиях тяжело различить даже следы магнитного поля, вырабатываемого таким сильным потоком, как Гольфстрим. Слабые сигналы этого поля просто утопают в фоне более сильного глобального магнитного поля. Однако, палочкой-выручалочкой в данном случае стала Луна, которая притягивает к себе массы воды, что производит импульс магнитного поля, который способны зарегистрировать датчики спутников.

Напомним нашим читателям, что тройка спутников Swarm была запущена в космос в 2013 году. В настоящее время эти спутники движутся по разным круговым орбитам на высотах от 300 до 560 километров выше поверхности Земли, собирая данные о магнитных полях планеты.

Магнитное поле, вырабатываемое морской водой является еще одним из способов изучения земных океанов. Данные о магнитных полях позволят уточнить математические модели, которые описывают процессы перемещения тепловых потоков на нашей планете, что является фактором, определяющим все глобальные климатические изменения.

"Кроме этого, периодические магнитные сигналы могут вызвать слабую ответную реакцию недр Земли" - рассказывает Нильс Олсен, - "Это, в свою очередь, может быть использовано для определения электрических свойств земной литосферы и верхнего слоя мантии".