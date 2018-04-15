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Новости: Ученые зафиксировали появление корональных дыр на Солнце Ученые зафиксировали появление корональных дыр на Солнце
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Ученые зафиксировали появление корональных дыр на Солнце

Солнце
12:56 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые зафиксировали появление трех корональных дыр на поверхности Солнца, что может привести к геомагнитным возмущениям на Земле.

Как отмечается, корональные дыры на Солнце является довольно распространенным явлением, особенно часто они появляются в период солнечного минимума – периода в 11-летнем цикле, когда активность звезды достигает своего минимума. Они связаны с размыканием пучков магнитных линий, которые обычно являются замкнутыми. В результате плазма больше не удерживается в короне и становится частью солнечного ветра — потока ионизированных частиц. Если ветер направлен в сторону Земли, то могут возникнуть геомагнитные бури.

Представители Национального агентства океанических и атмосферных исследований оценили возможную магнитную бурю на нашей планете в один балл по индексу G. Это означает, что будут наблюдаться только небольшие колебания напряжения в энергосети и еле заметные помехи в спутниковых системах связи.

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Новости науки, Корональные дыры, Космос, Снимок, Солнце, Ученые.
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