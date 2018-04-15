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Ученые: Астероид, погубивший динозавров, на два года погрузил Землю в темноту

Астероид
13:15 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Падение астероида, в том числе, спровоцировало многочисленные лесные пожары.

Самая популярная на сегодняшний день теория предполагает, что массовое вымирание, во время которого с лица земли исчезли динозавры, произошло после падения на Землю крупного метеорита около 66 миллионов лет назад. Однако до сих пор специалисты не до конца представляют точный сценарий этой катастрофы. Специалисты из Национального центра атмосферных исследований в США предположили, что после столкновения на планете наступила ночь, продлившаяся два года.

По мнению ученых, падение астероида, в том числе, спровоцировало многочисленные лесные пожары, это, в свою очередь, привело к попаданию в атмосферу огромного количества сажи — по оценке специалистов, ее количество могло составлять около 15 тонн. В результате поверхности Земли стало достигать значительно меньше света. Дни стали примерно такими же темными, какой сейчас бывает лунная ночь, и растениям перестало хватать света для фотосинтеза. Это привело к тому, что растения стали погибать, после чего травоядным животным перестало хватать пищи. Наконец, по цепочке, проблемы стали испытывать и хищники. Все это, по мнению авторов нового исследования, и привело к Мел-палеогеновому вымиранию.

Климатическая модель, составленная специалистами, показала, что "ночь" на Земле продлилась около двух лет. При этом температура в нижних слоях атмосферы упала в среднем на 28 градусов на суше и на 11 градусов над океанами. Верхние слои атмосферы, напротив, значительно "раскалились", поскольку свет, а вместе с ним и тепло поглощали частички сажи. Это привело к разрушению озонового слоя, из-за чего впоследствии на Землю попадало больше опасного солнечного излучения, и это стало еще одним испытанием для живых организмов на планете.

Специалисты предполагают, что их модель может лучше понять, что произойдет, если на Землю упадет еще один крупный астероид, или же если человечество не сможет предотвратить войну с применением ядерного оружия — как утверждается, гипотетическая "ядерная зима" будет во многих отношениях напоминать описанные выше условия.

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Новости науки, Астероид, Динозавры, Земля, Исследование, Космос, Планета, Темнота, Тьма, Ученые.
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