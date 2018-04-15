Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле

Международная группа палеонтологов обнаружила челюсти костей древней морской рептилии, возраст которой достигает 205 млн лет. Фрагмент скелета принадлежит гигантским ихтиозаврам длиной 26 метров, что сравнимо со средними размерами синего кита.

Остатки животного были найдены в 2016 году на пляже в селе Лилсток в британском графстве Сомерсет. Специалисты идентифицировали образец как кость нижней челюсти, называемой супрангулярною. Ее сравнили с фрагментами челюсти других ихтиозавров, в том числе Shonisaurus sikanniensis, который относится к семейству шастазауродив и достигает 21 метра в длину.

Результаты сравнения показали, что новый вид ихтиозавров должен быть на 25 процентов больше. Он жил во времена позднего триасового периода (мезозойская эра), когда на Земле уже проживали динозавры.

Подобные остатки ученые находили еще в XIX веке. Так, в 1850 году была описана большая кость возрастом 208000000 лет, однако исследователи считают, что она принадлежала стегозаврам или зауроподам. Хотя эти фрагменты были утрачены, ученые предполагают, что они представляли собой часть гораздо большего животного, чем ихтиозавр из Лилстока.

Синий кит считается самым большим животным, живущем в настоящее время, и, вероятно, самым крупным из всех, что когда-либо существовали на Земле. Половозрелые особи достигают 33 метра в длину, а их масса может превышать 150 тонн.