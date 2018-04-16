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Ученые обнаружили, что двойные звезды "бросаются" планетами

Космос
08:28 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Группа исследователей из Вашингтонского университета под руководством Томаса Куинна выяснила, почему в тесных двойных звездных системах редко обнаруживаются планеты.

Ученые моделировали поведение систем, ограничившись только такими, у которых период обращения звезд вокруг общего центра масс не превышает десяти земных суток.

Специалистам удалось установить, что причина того, что в двойных звездных системах планет немного, заключается в наличии зоны неустойчивости. Планета не может находиться ближе определенного расстояния от своего двойного солнца. За этой чертой невозможно существование устойчивой орбиты, и попавшая в зону неустойчивости экзопланета, получив гравитационный "пинок", попросту улетает в космическое пространство. Со временем эта область смещается.

По оценкам авторов, как минимум 87% двойных звезд со временем теряют одну планету. При этом утрата одной из них может спровоцировать разрушение всей системы.

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Новости науки, Астрономы, Двойные звезды, Звезды, Исследование, Космос, Планеты, Ученые.
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