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Украину накроют магнитные бури: названы даты

Магнитные бури
15:44 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости науки: Две серьезные магнитные бури ждут украинцев 19 и 20 апреля.

В Украине на предстоящей неделе прогнозируется две серьезные магнитные бури и одна "легкая". Об этом свидетельствуют данные Института геофизики. Легкое магнитное возмущение нарушит покой украинцев 16 апреля. Затем будет пара дней затишья, а дальше украинцев ждут уже более серьезные магнитные бури - 19 и 20 апреля.

В эти дни, как предупреждают медики, у метеозависимых людей (особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми и эндокринными нарушениями), могут отмечаться головные боли, слабость, головокружения и прочие недомогания.

Кроме того, в дни магнитных бурь у большинства может отмечаться ухудшение когнитивных функций (реакция, концентрация и пр.), потому стоит быть особенно внимательными на дороге и при работе с механизмами. Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на организм, необходимо обеспечить себе полноценный сон (не меньше 7-8 часов подряд), приблизить свой рацион к диетическому (без жирного, жареного, сладкого и т.д.) и избегать употребления спиртного.

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Все по теме:

Новости науки, 16 апреля, 19 апреля, 20 апреля, Дата, Исследование, Магнитные бури, Украина, Ученые.
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