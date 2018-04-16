Редкие писания о "брате" Иисуса были найдены в Египте

В египетском городе Наг Хаммади, около 1400 лет назад, кто-то похоронил целую кучу документов в банке.

Библиотека Наг Хаммади состоит из 52 текстов, распространенных по 13 кожевенным кодексам, которые были обнаружены в 1945 году местными фермерами, ищущими удобрения.

Написанные между II и VI веками н.э., они представляют собой еретические тексты, описанные как гностицизм – раннюю, мистическую форму христианства.

Как и многие гностические записи, большинство документов написано на коптском, традиционном языке в Египте на протяжении многих веков.

В начале 2017 года авторы религиозных исследований в Техасском университете в Остине обнаружили, что один из текстов отличается от большинства других – это была копия существующей части, написанной по-гречески.

"Сказать, что мы были взволнованы, когда поняли, что нашли, – это преуменьшение", – сказал Джеффри Смит, ученый.

Рукопись славится описанием беседы между Иисусом и Яковом, которого он часто называет "мой брат". Это не доказывает родственные связи между Иисусом и собеседником, так как фраза должна восприниматься метафорично.

Тем не менее, документ технически еретичен, он не включен в христианский канон в качестве Евангелия от Афанасия, епископа Александрийского, который вел дискуссии в IV веке о том, какие Священные Писания включить в Новый Завет.

"Текст дополняет библейский рассказ о жизни и служении Иисуса, давая нам доступ к беседам, которые предположительно происходили между Иисусом и его братом, Яковом – тайные учения, которые позволили Якову стать хорошим учителем после смерти Иисуса", – говорит Смит.