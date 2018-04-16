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Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями

Захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
20:25 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: National Geographic

Новости науки: Рядом со скелетами были обнаружены "дополнительные" конечности.

Ученые обнаружили десятки необычных захоронений перуанцев, которые были погребены с "дополнительными" руками и ногами.

Отмечается, что более 50 захоронений принадлежали представителям культуры Виру, они были обнаружены в городе Хуанчако, расположенном недалеко от Трухильо. Представители этой культуры населяли долину одноименной реки примерно с 300 года до нашей эры по 500 год нашей эры.

Отмечается, что большинство захоронений принадлежало взрослым, в них были найдены не только полные скелеты, но и несколько дополнительных костей, обычно рук и ног. Один из скелетов был похоронен с двумя дополнительными левыми ногами, положенными рядом с телом. Кроме того, были найдены металлические предметы, изделия из керамики.

Несмотря на то, что ученым еще требуется время на то, чтобы определить возраст и пол погребенных, уже сейчас они могут сказать, что большинство из захороненных людей получили травмы при жизни. При этом, если человек получил травму, то он, скорее всего, был похоронен с дополнительными конечностями.

На данный момент исследователи не могут объяснить, какой смысл носили дополнительные конечности в захоронениях культуры Виру, но отмечают, что они были уникальными для представителей этого народа.

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Новости науки, Дополнительные конечности, Захоронения, Конечности, Перуанцы, Скелеты, Ученые.
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Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
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