Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями

Ученые обнаружили десятки необычных захоронений перуанцев, которые были погребены с "дополнительными" руками и ногами.

Отмечается, что более 50 захоронений принадлежали представителям культуры Виру, они были обнаружены в городе Хуанчако, расположенном недалеко от Трухильо. Представители этой культуры населяли долину одноименной реки примерно с 300 года до нашей эры по 500 год нашей эры.

Отмечается, что большинство захоронений принадлежало взрослым, в них были найдены не только полные скелеты, но и несколько дополнительных костей, обычно рук и ног. Один из скелетов был похоронен с двумя дополнительными левыми ногами, положенными рядом с телом. Кроме того, были найдены металлические предметы, изделия из керамики.

Несмотря на то, что ученым еще требуется время на то, чтобы определить возраст и пол погребенных, уже сейчас они могут сказать, что большинство из захороненных людей получили травмы при жизни. При этом, если человек получил травму, то он, скорее всего, был похоронен с дополнительными конечностями.

На данный момент исследователи не могут объяснить, какой смысл носили дополнительные конечности в захоронениях культуры Виру, но отмечают, что они были уникальными для представителей этого народа.