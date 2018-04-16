SpaceX попытается спасти вторую ступень ракеты

Неугомонный Илон Маск продолжает радовать своих фанатов. На этот раз предприниматель заявил в твиттере о намерении спасти вторую ступень ракеты-носителя. Выбранный способ возврата довольно необычен: "Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок", — заявил Маск.

Детали замысла пока не известны. Напомним, на сегодняшний день SpaceX уже доказала первоначально заявленную возможность возвращать первую ступень ракеты Falcon 9. Первую успешную посадку осуществили в декабре 2015 года. Cтупень может возвращаться на наземную или на морскую платформу. Что еще важнее, специалисты корпорации успешно осуществляют повторные запуски уже использованных ступеней.

Аналитики полагают, что применяемая SpaceX концепция может нанести еще более серьезный удар конкурентам Маска. Впрочем, уже сейчас позиции компании на рынке ракетно-космических стартов очень сильны. При озвученной цене запуска в 62 миллиона долларов ракета Falcon 9 является наиболее экономичной ракетой-носителем тяжелого класса. Дешевле нее только изделия, находящиеся в других категориях. Согласно озвученным планам, массовое использование первых ступеней, уже побывавших в космосе, должно сделать запуски дешевле.

SpaceX также намерена завоевать долю рынка, используя новую сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. А в будущем, как планируют, появится еще более мощная ракета Big Falcon Rocket, которую видят в связке с крупным космическим кораблем. Предположительно, она заменит собой все ракеты SpaceX.

Ранее, напомним, Илон Маск показал инструмент для сборки крупнейшего в мире космического корабля. Дабы оценить размер устройства, рядом с ним припарковали Tesla Model 3.

Диаметр самого космического корабля BFR составит девять метров. За последнее время аппарат несколько "исхудал" (максимальный диаметр первой версии — 17 метров). И все же при длине в 48 метров BFR будет крупнейшим из всех пилотируемых космических кораблей, построенных человеком. Он получит 825 кубических метров герметичных площадей, в которых намерены разместить до 40 кабин для членов экипажа. Создатели озвучили максимальную вместимость пассажирской версии в сто человек.

Помимо полетов к Марсу, BFR также рассматривают и для выполнения ряда других миссий — в частности, земных коммерческих перелетов.