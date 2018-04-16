В Германии был обнаружен тайник с сокровищами викингов

На территории современной Германии удалось найти сокровища, предположительно принадлежащие королю Харальду I Синезубому. В тысячелетней находке около 600 монет, кольца, броши, ожерелья, жемчуг.

На немецком острове Рюген археолог-любитель в компании своего 13-летнего помощника исследовали местность, когда один из них заметил что-то блестящее в земле, что вначале было принято за мусор из фольги. Как оказалось, блестел не кусочек фольги, а изделие из серебра.

Далее продолжили раскопки археологи-профессионалы. На острове Рюген им удалось найти свыше 600 монет, амулеты в форме молота Тора, броши, ожерелья, жемчуг и кольца. Всем этим артефактам не менее тысячи лет. По оценкам специалистов, занимавшихся раскопками, найденный клад крупнейший из всех, которые когда-либо были найдены в южной части Балтийского моря.

Спрятать их на Рюгене мог датский король Харальд I Синезубый примерно в 983 году, после своего побега в 980 году в Померанию. Согласно историческим справкам, Харальду I пришлось спасаться бегством из-за бунта своего сына, который, в отличие от короля-отца, не хотел менять языческую веру на христианскую.