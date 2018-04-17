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Новости: Звездопад Лириды: когда метеорный поток достигнет своего пика
Звездопад Лириды: когда метеорный поток достигнет своего пика
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Звездопад Лириды: когда метеорный поток достигнет своего пика

звездопад Лириды
07:58 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: С 16 по 25 апреля 2018 года можно будет наблюдать звездопад Лириды.

Метеорный поток должен быть небольшим, однако, если небо будет ясным, все желающие смогут насладиться этим астрономическим явлением.

Наблюдать звездопад Лириды можно только в Северном полушарии, при ясной погоде и наиболее заметным он станет незадолго до рассвета. Ученые считают, что это древнейший звездопад, который описывали еще до нашей эры.

Метеорный поток Лириды образован кометами C/1861 G1 Тэтчер, это один из старейших потоков. Исходя из исторических справок, жители планеты наблюдают его уже как минимум 2500 лет. Древнейшее сообщение датируется 16 марта 687 года до нашей эры. Впервые метеоритный поток увидели жители Китая.

Стоит отметить, что ранее активность звездопада была больше. Например, 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США наблюдали до 700 метеоров в час, а в 1982 году количество метеоров в час доходило до 90. Однако нынешний метеорный поток будет незначительным, его скорость составит всего 20 метеоров в час.

Метеорные потоки обычно достигают пика в предрассветные часы (около 5:00 утра), когда ночные небеса находятся в самом темном месте. Сияющая точка потока расположена прямо над звездой Vega – одной из самых ярких и самых простых звезд в это время года.

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